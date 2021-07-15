В стране и мире В Госдепе прокомментировали переговоры Путина и Керри по климату Иван Линдеманн В ведомстве отметили, что Россия и США подчеркнули важность совместной работы по изменениям климата. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Специальный посланник президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джон Керри провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили изменения климата и роль двух стран в решении мировых климатических проблем. В Госдепе США позитивно оценили переговоры. В ведомстве отметили, что Россия и США подчеркнули важность совместной работы по изменениям климата. «Керри подчеркнул, что США и РФ предстоит сыграть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в это критическое десятилетие, стремясь к нулевым выбросам в долгосрочной перспективе, устраняя выбросы от угля и работая над решением климатических проблем, связанных с Арктикой», - цитирует РИА Новости заявление Госдепа. Ранее, выступая на саммите по вопросам климата, президент РФ Владимир Путин заявил, Россия ответственно подходит к своим международным обязательствам в сфере климата. По словам главы государства, в РФ осуществляется задача по снижению эмиссии парниковых газов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика