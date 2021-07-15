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«Золотая» морковь: что повлияло на взрывной рост цен на овощи в России

Павел Ремнев
01:34 15.07.2021
Участники рынка называют различные причины, но сходятся в одном - волна подорожания овощей не последняя и вскоре в цене могут подняться многие продукты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Увеличения цен на основные продукты питания не будет, об этом заявили в комитете Госдумы по экономической политике. Таким образом там прокомментировали слова председателя Союза потребителей о возможном подорожании товаров ближайшей осенью. По его мнению, в нынешних обстоятельствах вслед за картофелем и морковью вырасти в цене может практически все.

Обычный гастроном для некоторых покупателей теперь превратился в выставку. По карману только посмотреть на картошку, капусту, морковь и свеклу. С набором для борща здесь явно переборщили, - цены стали выше в несколько раз. 

Расходы выросли почти на всех этапах: от поля до прилавка. Аграрии, логистические компании, и обычные магазины стали тратить больше. Дороже стали удобрения, выросло в цене топливо. Но даже с учетом всех убытков - цены уж слишком кусаются. Жалуются и рестораторы - они закупают овощи сотнями килограммов и для них рост цен стал особенно чувствительным.

«Свекла это вообще, мы даже на нее никогда внимания не обращали, потому что это копеечные цены. Лук, свекла, морковь - сейчас это на самом деле очень дорого. Нам приходится ездить по рынкам, скупать у бабушек где-то выискивать, потому что это продукты первой необходимости», - жалуется владелец кафе Марина Малова.

А простым покупателям остается только искать продукты подешевле, охотиться за акциями. Фермер Андрей Бирюков из Волгоградской области показывает поля, где растет морковь. И вроде ее здесь много, но чтобы все это прополоть не хватает рабочих рук. Еще одна проблема - перекупщики и торговые сети, которые вынуждают аграриев продавать овощи дешевле, говорит фермер.

«Недобросовестная конкуренция. Сети нам диктуют. То что мы им продаем, это одно, а то что они выставляют, это уже другое. Они что хотят, то и ставят. От нас это не зависит никаким образом. 30% от цены, которая в магазине - максимум, что получает фермер», - сетует Андрей Бирюков.

Торговая наценка, конечно, существует, говорит исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. Магазины не могут работать в убыток. Но сейчас цены на овощи, хотя бы временно, должны упасть. Отдельные хозяйства уже начинают уборку урожая, а чем больше будет той же моркови и картофеля на складе - тем ниже будут цены.

«Поступает новый урожай, наращиваются предложения на рынке. Это ведет к падению цен на картофель, лук, огурцы и помидоры. Мы сравниваем 21 год и 20. Идет снижение», - отметил исполнительный директор организации Руспродзоюз Дмитрий Востриков.

Вот только в Союзе потребителей предупреждают: это долго не продлится. Сейчас, когда экономика, не только России, но и мира, страдает от эпидемии коронавируса - рынок непредсказуем. И председатель союза, Петр Шелищ, не скрывает пессимизма. Скоро будут новые подорожания и одними овощами дело не ограничится.

«Если от помидоров и огурцов можно отказаться, то от свеклы, моркови, картофеля, круп, макарон, масла не откажешься», - уверен председатель союза потребителей России  Петр Шелищ.

Эксперты утверждают, чтобы решить проблему и сделать это навсегда, нужно продолжать развивать собственное производство, расширять посевные площади. Ведь земли в стране для этого хватает, а спрос и прибыль точно будут.

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