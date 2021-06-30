Путин объяснил рост цен на продукты в России

Рост цен на продовольствие происходит везде, не только в России, мировые индексы на продукты питания находятся на самом высоком уровне за последние десять лет. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о том, почему привозные бананы в магазинах стоят дешевле, чем морковь из соседнего региона, Путин отметил, что «своей продукции не хватило». Внутренние объемы потребления овощей и фруктов, по его словам, превышают возможности российского производства.

Президент напомнил, что самый большой рост цен на продукты питания был в прошлом году, больше всего - на 41% - выросла стоимость сахара, также сильно подорожало подсолнечное масло. Государство тогда приняло ряд решений по сдерживанию цен, включая соглашение между производителями и торговыми сетями, а также о субсидиях производителям конечной продукции на закупку сырья и введении повышенных вывозных пошли, отметил российский лидер.

«В целом государство на это обращается внимание, может быть иногда несвоевременно», - пояснил Путин.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что в правительстве рассматривается инициатива введения дополнительных ограничений на экспорт основных продуктов питания, чтобы предотвратить увеличение цен на внутреннем рынке страны.