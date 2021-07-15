В Кремле оценили перспективы взаимного признания вакцин от COVID-19 между Россией и ЕС

В Кремле надеются, что России и Европейскому союзу удастся прийти к положительным результатам в диалоге, посвященному вопросу взаимного признания вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема взаимного признания вакцин – это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям, но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет. Безусловно, тему эту придется обсуждать», - заявил представитель Кремля.

Также Песков ответил на вопрос о возможности допуска на российский рынок зарубежных вакцин. Он отметил, что препараты для иммунизации населения от COVID-19 поставляются в субъекты регулярно, россиянам предоставляется возможность выбрать одну четырех вакцин.

«У нас своих вакцин хватает. У нас своих четыре вакцины, это разве не возможность выбора?» - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, что в настоящее время в стране зарегистрировали четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак».