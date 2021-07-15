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Россия и ЕС обсудят признание сертификатов о вакцинации от COVID-19

Ян Брацкий
01:03 15.07.2021
Данное решение позволит облегчить трансграничное перемещение вакцинированных против COVID-19 граждан.
Россия и ЕС обсудят признание сертификатов о вакцинации от COVID-19
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Власти Евросоюза предложили российскому Минздраву обсудить процедуры применения цифровых сертификатов о вакцинации против коронавируса и возможность их взаимного признания.

«Полагаем целесообразным поддержать инициативы по конструктивному международному диалогу в части облегчения трансграничного перемещения вакцинированных против COVID-19 граждан», - цитируют заявление пресс-службы российского Минздрава «Известия».

Тематические консультации с европейскими коллегами должны начаться в ближайшее время, добавили в Минздраве России. К обсуждению подключатся профильные эксперты и представители заинтересованных служб и ведомств.

«Мы исходим из принципа взаимности, а также необходимости межсекторальной комплексной проработки соответствующих регуляторных и технологический решений», - отметили в министерстве.

Официальный Брюссель, в свою очередь, направил Москве исчерпывающую информацию об электронных сертификатах Digital Green Pass. Данный сертификат выдается прошедшим вакцинацию от коронавируса, переболевшим и сдавшим отрицательный ПЦР-тест.

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