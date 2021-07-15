На Байконуре завершили состыковку модуля «Наука» с ракетой для МКС

Важнейший этап подготовки к запуску нового модуля международной космической станции завершился на Байконуре. Специалисты состыковали лабораторный отсек «Наука» с ракетой носителем «Протон-М», которая доставит его к МКС.

Запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука» запланирован на 21 июля, а стыковка с МКС - на 29 июля.

Модуль «Наука» дополнит российский сегмент МКС и откроет новые возможности для наших ученых. Планируются проведение испытаний робототехнического манипулятора и экспериментов в интересах создания ядерного космического буксира «Зевс».