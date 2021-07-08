В стране и мире Модуль «Наука» запустят к МКС 21 июля Алена Миронова Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что в качестве резервных дат предусматриваются 22 и 23 июля. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» запустят на ракете «Протон-М» 21 июля. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" для российского сегмента МКС на стартовый комплекс Байконура запланирован на 17 июля, пуск - 21 июля», - написал глава корпорации в Telegram. Рогозин добавил, что в качестве резервных дат предусматриваются 22 и 23 июля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика