Модуль «Наука» запустят к МКС 21 июля
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что в качестве резервных дат предусматриваются 22 и 23 июля.
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Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» запустят на ракете «Протон-М» 21 июля. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" для российского сегмента МКС на стартовый комплекс Байконура запланирован на 17 июля, пуск - 21 июля», - написал глава корпорации в Telegram.
Рогозин добавил, что в качестве резервных дат предусматриваются 22 и 23 июля.