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На МАКС-2021 представят принципиально новый самолет

Анна Назайкина
08:00 13.07.2021
В этом году Международный авиасалон отметит свое пятнадцатилетие, выставка пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.
На МАКС-2021 представят принципиально новый самолет
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Новый военный самолет представит Объединенная авиастроительная корпорация в первый день работы международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

«Объединенная авиастроительная корпорация презентует принципиально новый военный самолет 20 июля — в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в городе Жуковский», — говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.

Также было отмечено, что РФ входит в число стран, владеющих технологиями полного цикла для производства перспективных авиакомплексов. Кроме того, по заявлению госкорпорации, Россия признана «законодателем мод» в сфере создания военных самолетов.

«Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», — отметили в Ростехе.

Напомним, что в этом году МАКС-2021 отмечает свое 15-летие. Выставка запланирована на 20-25 июля, она состоится в подмосковном Жуковском. Все мероприятия будут проведены с учетом мер по борьбе с распространением COVID-19.

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