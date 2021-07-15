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Путин обсудит подготовку к авиасалону МАКС-2021

Андрей Аркадьев
12:41 15.07.2021
На авиасалоне глава государства, по традиции, посмотрит демонстрационные полеты, сообщил представитель Кремля.
Путин обсудит подготовку к авиасалону МАКС-2021
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин сегодня обсудит с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем подготовку авиасалона МАКС-2021, который состоится на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент сегодня будет заниматься вопросами авиастроения, у него будет на докладе гендиректор ОАК Слюсарь», - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что встреча с главой ОАК также пройдет в контексте подготовки совещания у президента РФ по вопросам гражданского авиастроения.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в городе Жуковский Московской области.

Ранее стало известно, что на выставке впервые будут представлены военно-транспортный самолет Ил-112В и гражданский Ил-114-300 c российским двигателем.

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