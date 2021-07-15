Путин обсудит подготовку к авиасалону МАКС-2021

Президент России Владимир Путин сегодня обсудит с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем подготовку авиасалона МАКС-2021, который состоится на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент сегодня будет заниматься вопросами авиастроения, у него будет на докладе гендиректор ОАК Слюсарь», - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что встреча с главой ОАК также пройдет в контексте подготовки совещания у президента РФ по вопросам гражданского авиастроения.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в городе Жуковский Московской области.

Ранее стало известно, что на выставке впервые будут представлены военно-транспортный самолет Ил-112В и гражданский Ил-114-300 c российским двигателем.