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Арестован иркутянин, угрожавший сбросить сына с балкона

Светлана Иванова
11:31 15.07.2021
Октябрьский районный суд на два месяца арестовал мужчину, в отношении которого возбужденного уголовное дело «Приготовление к убийству малолетнего ребенка».
Арестован иркутянин, угрожавший сбросить сына с балкона
© Фото: СК РФ, YouTube
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Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для иркутянина, который угрожал сбросить своего трехлетнего сына с балкона 14-го этажа. Как сообщили в пресс-службу суда, мужчина арестован на два месяца.

«Согласно предъявленному обвинению, мужчина 13 июля 2021 года, находясь совместно со своим малолетним сыном на наружном каркасе балкона квартиры, расположенной на 14-м этаже, на почве ранее возникшей ссоры с супругой, удерживал малолетнего ребенка у себя на руках», - уточнили в суде.

Там добавили, что иркутянина обвиняют в покушении на убийство своего малолетнего сына. Действия мужчины были доведены до конца благодаря вмешательству сотрудников полиции.

Во вторник, 13 июля, житель Иркутска вместе с ребенком забрался на карниз, а впоследствии перешел на балкон. На место инцидент прибыли сотрудники МВД, которые на протяжении трех с половиной часов пытались войти в контакт с мужчиной. Позже к переговорам подключился психолог МЧС, в результате чего иркутянин открыл балкон и отпустил ребенка.

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