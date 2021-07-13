Переговоры с иркутянином, который удерживал ребенка на балконе, сняли на видео

Переговоры с жителем Иркутска, который грозился спрыгнуть с 14 этажа жилого дома вместе со своим сыном, сняли на видео. Ранее сообщалось, что мужчина сначала забрался на карниз, а впоследствии перешел на балкон.

По словам регионального МВД, напряженные переговоры с иркутянином продолжались 3,5 часа. Лишь спустя несколько часов сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину.

«Сегодня в городе Иркутске благодаря совместным слаженным действиям удалось спасти жизнь малолетнего ребенка, а также задержать мужчину, который угрожал выпрыгнуть вместе с ним с балкона 14 этажа. Сообщение об этом поступило в полицию в дневное время. На место происшествия прибыли не только сотрудники МВД, но и сотрудники спецназа», - рассказали в МВД.

Также подчеркивалось, что сотрудники МВД пытались войти в контакт с мужчиной, но тот не реагировал на просьбы прекратить дальнейшие действия. Также иркутянин демонстративно показывал то, что в любой момент готов спрыгнуть вниз с сыном на руках.

«К переговорам подключился психолог МЧС. На протяжении 3,5 часов велся напряженный диалог. Благодаря диалогу мужчину удалось уговорить открыть дверь балкона. Сейчас злоумышленник находится в полиции, дает показания по обстоятельствам этого инцидента», - также подчеркнули в региональном МВД.

Ранее сообщалось, что мальчик в результате инцидента не пострадал, с ним все в порядке, он находится со своей матерью.