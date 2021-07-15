Командующий ВДВ проинспектировал строительство военного городка для десантников в Крыму

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков проинспектировал в Крыму ход строительства и обустройства военной и социальной инфраструктуры строящегося в Феодосии городка для формируемого десантно-штурмового полка. Военные будут располагаться здесь с конца текущего года, о чем было заявлено министром обороны Российской Федерации на Коллегии Минобороны России весной текущего года.

В ходе работы, командующий войсками осмотрел строящиеся объекты первой очереди, включающие в себя штаб полка, два солдатских общежития (на 300 человек каждое), столовую на 750 посадочных мест и 1500 обедов и КПП полка, а также площадку для первых шести тенто-мобильных устройств на 40 машино-мест каждая и строящийся контрольно-технический пункт.

Кроме того, генерал-полковник Андрей Сердюков провел встречу с представителями подрядных организаций, осуществляющими строительство инфраструктуры военного городка и выразил уверенность, что постройка всех объектов инфраструктуры будет завершена в определенные ранее сроки, что позволит своевременно и в отличных условиях разместить подразделения воинской части после ее формирования.

Также, командующий войсками ознакомился с условиями проживания военнослужащих по контракту отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийского соединения, дислоцированного в Феодосии, посетив семейное общежитие, а также детское дошкольное учреждение для детей военнослужащих.