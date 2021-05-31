Парады ко Дню ВМФ, угроза НАТО и создание новых воинских частей: о чем говорил Шойгу на коллегии МО

По поручению президента Российской Федерации Министерство обороны в этом году проводит пятый в новейшей истории России Главный военно-морской парад. По традиции он состоится в День Военно-морского флота 25 июля в Санкт-Петербурге.

В парадной линии в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде выстроятся почти сорок кораблей и катеров. Впервые в их составе будут корабли Пограничного управления ФСБ. Участие в параде примут семь подводных лодок. В воздушном строю пролетят почти 50 самолетов и вертолетов. Задействуют более четырех тысяч военнослужащих. Кроме Северной столицы военно-морские парады пройдут в пунктах базирования всех флотов и флотилий, а также в сирийском порту Тартус.

«Всего в парадах будут участвовать до двухсот боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более ста единиц боевой техники, до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала», - сказал Шойгу.

Еще одна тема на заседании коллегии под руководством министра обороны - развитие Западного военного округа - на прошлой неделе обсуждалась во время военных совещаний в Сочи. Она же прописана в майских указах президента.

«Обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз. За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе. Систематически корабли НАТО с управляемым ракетным оружием заходят в Балтийское море. Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет», - отметил министр.

В Минобороны отмечают наращивание войск НАТО во главе США вблизи российских границ. Как раз сейчас там проходят крупнейшие за последние 30 лет учения Defender Europe, название переводится как «Защитник Европы». В маневрах участвуют до сорока тысяч военнослужащих.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия», - отметил глава ведомства.

В числе таковых Сергей Шойгу называет формирование 20 новых соединений и частей. До конца года в войска Западного округа поступит до двух тысяч единиц оружия. Налет авиации увеличился на 4%, а корабли Балтийского флота стали выполнять на треть больше учебно-боевых задач. Помимо этого, по словам министра, совершенствуется подготовка личного состава. Ее итогом станут стратегические командно-штабные учения «Запад-2021», которые в сентябре пройдут на полигонах России и Белоруссии.

На коллегии Минобороны Сергей Шойгу подвел и итоги отопительного сезона. На востоке страны зима в этом году выдалась особенно суровой. В Приморье - на острове Русский, на Камчатке и Сахалине ветром срывало крыши зданий, а из-за налипшего снега на проводах возникали перебои с электроснабжением.

«Впервые на федеральном уровне реализуются концессионные соглашения по модернизации 13 котельных и 126 км сетей в Самарской области. Объем инвестиций превышает 255 миллионов рублей», - отметил министр.

В перспективе этот опыт планируют распространить на еще девять российских субъектов. Предстоит обновить почти 300 котельных и тысячу километров сетей. Отдельно Сергей Шойгу отметил участие Вооруженных сил в решении гражданских вопросов.

«Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водовод протяженностью 32 км. Это позволило снять водную блокаду полуострова до завершения строительства магистрального водопровода», - сказал Шойгу.

Именно военнослужащие Минобороны в условиях аномальных холодов расчищали дороги от снежных заносов. Благодаря этому ущерб от стихии удалось минимизировать во многих населенных пунктах.