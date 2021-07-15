Военные медики ЦВО оказали помощь в лечении населения Хакасии от коронавируса

Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) оказали помощь в лечении более чем 200 пациентов с тяжелыми и средними формами течения коронавируса, находящихся в четырех перепрофилированных лечебных учреждениях Республики Хакасия.

Военнослужащие оказываю профильную медицинскую помощь в Черногорской межрайоной больнице, два врача инфекциониста в Черногорском родильном доме и Республиканской клинической больнице имени Одежкина, а два военных медика, совместно с гражданскими коллегами - в ковидном госпитале на 80 коек, который развернут на базе Черногорского социально-оздоровительном центре имени Лебедя.

Ранее сообщалось, что медицинская бригада была направлена в Хакасию в соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и указанием командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. Данные военные медики ЦВО принимали участие в лечении пациентов в мобильных госпиталях, развернутых в поселке Еруда Красноярского края и городе Черногорске Республики Хакасия.