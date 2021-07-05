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Минобороны РФ выделило более 30% коечного фонда медучреждений для лечения гражданских пациентов

Валентина Пескова
05:00 05.07.2021
В ведомстве также подготовлен мобильный резерв медслужбы для борьбы с COVID-19 в составе 12 мобильных госпиталей на 1200 мест и 94 врачебно-сестринские бригады.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Учитывая осложнившуюся в ряде регионов страны эпидемическую обстановку по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией глава Минобороны РФ Сергей Шойгу принял решение выделить более 30% коечного фонда из медицинских учреждений своего ведомства для оказания помощи пациентам из числа гражданского населения.

Из них в построенных силами российских военнослужащих в 2020 году многофункциональных медицинских центрах подготовлено 1200 койко-мест для лечения гражданских пациентов. А в военных госпиталях при необходимости будет развернуто более 12 000 мест для лечения новых пациентов с инфекцией COVID-19.

Также уже оперативно подготовлен мобильный резерв медицинской службы в составе 12 мобильных госпиталей на 1200 мест и 94 врачебно-сестринские бригады. При соответствующем решении президента России или правительства, они могут быть направлены для помощи регионам.

На базе Конгрессно-выставочного центра в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке поэтапно разворачивается временный медицинский центр для лечения жителей Московской области. Там уже сооружено около 500 мест, а в работе задействованы - 450 военных специалистов, отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

В соответствии с обращениями глав республик Коми и Хакасия для оказания помощи в борьбе с COVID-19 в регионы направлены более 50 специалистов военно-медицинской службы. Также по запросам субъектов РФ в интересах гражданского здравоохранения в военных госпиталях дополнительно развернуто 75 койко-мест в Мурманской области, и спланировано развертывание койко-мест в Санкт-Петербурге и в Забайкальском крае.

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