Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минтруде назвали срок начала выплат на детей школьного возраста

Олеся Степакова
08:22 14.07.2021
Обратиться с заявлением на выплату можно с 15 июля по 1 ноября через портал госуслуг или лично в территориальное отделение ПФР.
В Минтруде назвали срок начала выплат на детей школьного возраста
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
Читайте нас на:

Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

«По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей в школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд начиная с 15 июля. Многие уже получили в личном кабинете на "Госуслугах" предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить и подтвердить корректность данных», – приводит РИА Новости слова министра.

Котяков подчеркнул, что большинство граждан получат выплаты именно в этот день, 16 августа.  Это единовременное пособие, поэтому ее могут перечислить на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении гражданина, уточнил глава Минтруда.

Ранее премьер Михаил Мишустин подписал постановление о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста. На каждого ребенка выделят по десять тысяч рублей. Как уточнили в кабмине, обратиться с заявлением на выплату можно с 15 июля по 1 ноября через портал госуслуг или лично в территориальное отделение ПФР.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:37 Спорт
Матыцин назвал сроки назначения нового тренера сборной РФ по футболу
05:15 Армия
Видео
Уничтожили на подступах: кадры учений противодиверсионных подразделений РВСН под Екатеринбургом
05:05 Армия
Видео
Минобороны передало более 61,5 тонны кислорода для нужд региональных ковид-госпиталей
04:03 В стране и мире
Россия переместилась на четвертое место в мировом рейтинге заболеваемости COVID-19
01:01 Армия
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
Популярное
Отпуск коту под хвост: россиян предупредили о новой схеме обмана туристов
Ученые доказали бесполезность поливитаминов
В Екатеринбурге сообщили «об инсценировке» в деле гибели группы Дятлова
Видео
Кровь на асфальте: кадры последствий массовой драки на юго-востоке Москвы
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Захарова рассказала о краже железнодорожного указателя под Тверью сотрудником посольства США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.