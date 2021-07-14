В Минтруде назвали срок начала выплат на детей школьного возраста

Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

«По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей в школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд начиная с 15 июля. Многие уже получили в личном кабинете на "Госуслугах" предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить и подтвердить корректность данных», – приводит РИА Новости слова министра.

Котяков подчеркнул, что большинство граждан получат выплаты именно в этот день, 16 августа. Это единовременное пособие, поэтому ее могут перечислить на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении гражданина, уточнил глава Минтруда.

Ранее премьер Михаил Мишустин подписал постановление о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста. На каждого ребенка выделят по десять тысяч рублей. Как уточнили в кабмине, обратиться с заявлением на выплату можно с 15 июля по 1 ноября через портал госуслуг или лично в территориальное отделение ПФР.