Спорт Матыцин назвал сроки назначения нового тренера сборной РФ по футболу Анна Назайкина Министр спорта РФ заявил, что со сборной должен работать человек, умеющий создать вокруг себя мощный тренерский штаб. © Фото: Владимир Песня, РИА Новости Читайте нас на: Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что тренера российской сборной по футболу назначат до начала отборочных матчей Чемпионата мира. «В ближайшее время, до проведения отборочных матчей Чемпионата мира. Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций и современных тенденций отечественного футбола», - сказал он в беседе с журналистами. Станислав Черчесов тренировал российскую команду с августа 2016 года. Под его руководством сборная вышла в четвертьфинал ЧМ- 2018. На прошлой неделе стало известно, что Российский футбольный союз расторг с тренером контракт, который действовал до лета 2022 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика