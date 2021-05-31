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Жена и дочь российского летчика Ярошенко попросили Байдена о помиловании

Ян Брацкий
04:08 31.05.2021
За все время, что Ярошенко сидит в американской тюрьме, его жена и дочь виделись с ним всего два раза.
Жена и дочь российского летчика Ярошенко попросили Байдена о помиловании
© Фото: РИА Новости
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Супруга и дочь российского летчика Константина Ярошенко направили президенту США Джо Байдену прошение о его помиловании. Сейчас Ярошенко находится в тюрьме города Данбери в штате Коннектикут, где он отбывает двадцатилетний срок лишения свободы.

Отправку прошения ТАСС подтвердил адвокат Алексей Тарасов. Он же сообщил, что копия письма направлена также госсекретарю США Энтони Блинкену.

«Это просто письмо на счет помилования Константина Ярошенко, это не какое-либо предложение об обмене», - сказал адвокат.

Тарасов напомнил о ряде заболеваний, которыми страдает заключенный россиянин и отметил, что прошение об освобождении «основано на гуманитарных причинах». Ранее об отправке письма с просьбой о помиловании сообщили «Известия».

Жена россиянина Виктория Ярошенко в своем обращении к Байдену упомянула о том, что об этом просит вся семья, которая рассчитывает вернуть домой мужа и отца.

«Я хочу отметить, что я и моя дочь Екатерина имели возможность увидеть Константина всего лишь два раза: в 2011 и 2018 годах, за время отбывания наказания в силу дороговизны поездок в США и проблем с получением американской визы. Но, несмотря на эти сложности, наша семья не потеряла надежды вернуть Константина домой. Прошу принять извинения нашей семьи перед народом Америки», - говорится в письме.

Ранее с подобными просьбами Виктория Ярошенко уже обращалась к экс-президентам США Бараку Обаме и Дональду Трампу - все безрезультатно.

Напомним, что Константин Ярошенко в США в 2011 году был обвинен в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию и приговорен к 20 годам заключения. Свою вину россиянин так и не признал, назвав все произошедшее с ним провокацией.

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