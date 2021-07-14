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В МИД рассказали об участии России в строительстве погранзаставы в Таджикистане

Олеся Степакова
06:45 14.07.2021
Средства на проект выделены, идет строительство заставы.
В МИД рассказали об участии России в строительстве погранзаставы в Таджикистане
© Фото: тJoerg Reuther globallookpress
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Проект строительства современной погранзаставы на Таджикистана с Афганистаном при участии России реализуется. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По его словам, все средства выделены, идет строительство заставы.

«Этот проект реализуется, в Таджикистане все средства выделены», – приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет делать все, чтобы пресечь агрессию в отношении союзников по ОДКБ, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников. Он добавил, что представители секретариата ОДКБ посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.

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