Лавров заявил о намерении России делать все для пресечения агрессии на таджикско-афганской границе

Россия будет делать все, чтобы пресечь агрессию в отношении союзников по ОДКБ. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников», - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что представители секретариата ОДКБ накануне посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.