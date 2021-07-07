Лавров заявил о намерении России делать все для пресечения агрессии на таджикско-афганской границе
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что представители секретариата ОДКБ накануне посетили район границы, оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.
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Россия будет делать все, чтобы пресечь агрессию в отношении союзников по ОДКБ. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
«Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников», - подчеркнул Лавров.
Он добавил, что представители секретариата ОДКБ накануне посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.