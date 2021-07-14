Беспилотники ТОФ следят за пожарной обстановкой на Камчатке

В лесничестве Министерства обороны РФ в Камчатском крае продолжается круглосуточный мониторинг обстановки в пожароопасный период, в ходе которого расчеты БПЛА смешанного авиационного полка ОКВС «Орлан-10» контролируют состояние лесного фонда Минобороны.

Отслеживается обстановка в районе прибрежной части Тихого океана, передвижение транспорта в границах ведомственного лесного фонда, также выявляются факты разведения открытого огня на охраняемой территории и ход проведения плановых мероприятий с выполнением практических упражнений на материковой части полигонов боевой подготовки на Камчатке, расположенных на территории Козельского военного лесничества.

БПЛА «Орлан-10» способны находиться в полете до 12 часов и передавать устойчивый сигнал в различных диапазонах с высот до 5 тысяч метров, а также проводить видео и фотосъемку днем и ночью.

БПЛА также могут использоваться для сопровождения кораблей и судов, а также выполнять задачи по ведению объективного контроля в российской Арктике, за экологической и ледовой обстановкой в ближней морской зоне, в том числе на участках Северного морского пути.