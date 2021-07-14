Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Беспилотники ТОФ следят за пожарной обстановкой на Камчатке

Олеся Степакова
06:17 14.07.2021
Ведется круглосуточный мониторинг обстановка в районе прибрежной части Тихого океана, передвижение транспорта в границах ведомственного лесного фонда, также выявляются факты разведения открытого огня на охраняемой территории.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В лесничестве Министерства обороны РФ в Камчатском крае продолжается круглосуточный мониторинг обстановки в пожароопасный период, в ходе которого расчеты БПЛА смешанного авиационного полка ОКВС «Орлан-10» контролируют состояние лесного фонда Минобороны.

Отслеживается обстановка в районе прибрежной части Тихого океана, передвижение транспорта в границах ведомственного лесного фонда, также выявляются факты разведения открытого огня на охраняемой территории и ход  проведения плановых мероприятий с выполнением практических упражнений на материковой части полигонов  боевой подготовки на Камчатке, расположенных на территории Козельского военного лесничества.

БПЛА «Орлан-10» способны находиться в полете до 12 часов и передавать устойчивый сигнал в различных диапазонах с высот до 5 тысяч метров, а также проводить видео и фотосъемку днем и ночью.

БПЛА также могут использоваться для сопровождения кораблей и судов, а также выполнять задачи по ведению объективного контроля в российской Арктике, за экологической и ледовой обстановкой в ближней морской зоне, в том числе на участках Северного морского пути.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:15 Армия
Видео
Уничтожили на подступах: кадры учений противодиверсионных подразделений РВСН под Екатеринбургом
05:05 Армия
Видео
Минобороны передало более 61,5 тонны кислорода для нужд региональных ковид-госпиталей
04:03 В стране и мире
Россия переместилась на четвертое место в мировом рейтинге заболеваемости COVID-19
01:01 Армия
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
03:53 В стране и мире
МВД разработало регламент контроля за работодателями мигрантов
Популярное
Отпуск коту под хвост: россиян предупредили о новой схеме обмана туристов
Ученые доказали бесполезность поливитаминов
В Екатеринбурге сообщили «об инсценировке» в деле гибели группы Дятлова
Видео
Кровь на асфальте: кадры последствий массовой драки на юго-востоке Москвы
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Захарова рассказала о краже железнодорожного указателя под Тверью сотрудником посольства США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.