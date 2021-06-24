В соцсетях опубликовали видео момента обрушения многоэтажки во Флориде

Телеведущий канала Fox Sports Энди Слейтер опубликовал в своем Twitter видео, на котором запечатлен момент частичного обрушения многоэтажного здания в американском городе Серфсайд, штат Флорида. На кадрах, предположительно с камеры видеонаблюдения, видно как средняя часть здания стремительно рушится, поднимая вокруг себя клубы пыли.

«Только что я получил видео обрушения здания в Серфсайде, Флорида» - подписал телеведущий.

К месту происшествия направили более 80 бригад спасателей. По данным CBS News, в результате инцидента два человека были госпитализированы, один из них погиб.