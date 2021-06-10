Мясников дал совет россиянам, как бросить курить

Врач Александр Мясников призвал россиян бросать курить и рассказал, как справиться с никотиновой зависимостью.

Чтобы полностью избежать ситуаций, которые провоцируют желание закурить, по словам врача, необходимо «что-то им противопоставить». В первые дни он порекомендовал отказаться от таких напитков, как чай или кофе, а также на время ограничить употребление алкоголя. Помимо напитков, необходимо употреблять менее острую и соленую пищу, так как она усиливает желание закурить.

«Поел и пошел мыть посуду! Зачем? Машина же есть? И жена к такому не привыкла? Да затем, что самое время закурить после еды, а у тебя руки мокрые и заняты!» - посоветовал доктор.

Также по мнению Мясникова, можно занимать рот жеванием чего-либо (например, морковки, жевательной резинки или семечек), делать дыхательные упражнения, если появляется острое желание покурить.

Когда человек бросает курить лучше, по совету врача, посещать только некурящие рестораны, выбросить зажигалки и пепельницы, а также обработать салон автомобиля, чтобы в нем не пахло табаком.

«Дело в том, что тут все на тонких гранях, никогда не знаешь, на какую сторону весов с переполненными чашами упадет последняя капля! Все, что хоть как-то поможет удержаться — хорошо, каким бы простым совет ни был!» - заключил Мясников в своем Telegram-канале.

Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что через пять лет после отказа от курения на 50% уменьшается риск рака горла и полости рта.