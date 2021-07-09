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СМИ: мигрантов в России обяжут получать единый документ с электронным носителем

Валентина Пескова
02:36 09.07.2021
Граждане иностранных государств будут получать единый удостоверяющий личность документ, который будет действовать 10 лет.
СМИ: мигрантов в России обяжут получать единый документ с электронным носителем
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Мигранты для пребывания в России должны будут получать унифицированный электронный документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории РФ. Согласно проекту закона МВД, такой своеобразный «паспорт» с электронным носителем будет выдаваться сразу на 10 лет, пишет ТАСС.

«Единый документ оформляется иностранному гражданину по его заявлению, поданному в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел непосредственно, через подведомственную организацию или в электронной форме», - указано в законопроекте ведомства.

Отмечается, что после истечения десятилетнего срока действия, документ подлежит замене. Изготавливать такой удостоверяющий личность носитель будут на основе отечественных технологий на защищенной полиграфической продукции.

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