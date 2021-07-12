Посол РФ заявил об отсутствии оснований в отказе от поездок на Кубу

Посол России в Гаване Андрей Гуськов заявил, что не видит оснований для того, чтобы рекомендовать россиянам отказаться от поездок в ближайшее время на Кубу. Ранее сообщалось о протестных акциях в республике.

«Более того, я надеюсь, что все, кто приобрел или приедут, хорошо отдохнут и увезут отсюда самые яркие впечатления», - сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам дипломата, посольство находится на постоянной связи с туроператорами и «держит ситуацию на контроле в постоянном режиме».

«Каких-либо сигналов о том, что что-то им мешает отдыхать сегодня, а тем более угрожает, нам не поступало», - подчеркнул Гуськов.

Посол отметил, что все российские туристы находятся в зоне своих отелей, где и отдыхают.

Ранее сообщалось, что Куба взорвалась многочисленными протестами. На улицах Гаваны тысячи с подзабытым на острове лозунгом «долой диктатуру». Люди требуют нормальной жизни и адекватной борьбы с коронавирусом.