Власти Краснодарского края пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей

Туристы, приехавшие на курорты Краснодарского края в августе с отрицательным результатом ПЦР-теста, должны самостоятельно обратиться к врачам для вакцинации от COVID-19 в течение трех дней с момента заселения. В противном случае, им будет грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

«Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ», - отмечается в сообщении.

Напомним, с 1 августа, туристам, предоставившим лишь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за три дня до заселения, потребуется также предоставить добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней после заезда в отель.