Российским синхронисткам запретили выступать в купальниках с изображением медведя. Об этом рассказала пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина.

Запрет, по ее словам, связан с санкциями WADA. Россиянок уже лишили права использовать любую символику РФ (флаг, гимн, герб).

«Но как к этой символике относится медведь - возможно, ответ на этот вопрос мы найдем только в стереотипах представителей МОК», - сказала Ромашина в беседе с «360».

Прославленная спортсменка при этом подчеркнула, что из-за всех запретов нашим синхронисткам теперь придется менять эскизы купальников для ОИ.

«Ладно российский флаг не нравится МОК, но с медведями-то какие проблемы?» - задалась вопросом олимпийская чемпионка.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд запретил РФ использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине - в феврале 2022 года. В CAS объяснили, что понятие «любой гимн, связанный с Россией» распространяется на «любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее».