Украинский политик озвучил худший сценарий после назначения нового главы МВД

Самое главное в работе нового главы МВД Украины – не скатываться в борьбу с политическими оппонентами, а бороться с реальными преступниками. Такой точкой зрения в беседе со «Звездой» поделился основатель и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.

Собеседник уточнил, что с кандидатом на должность – главой комитета Верховной рады по правоохранительной деятельности Денисом Монастырским – он близко не сталкивался.

«Знаю только, что он непрофессиональный полицейский, он далек от этой стези», – пояснил Бойко.

Новый министр внутренних дел, по мнению политика, не должен выполнять приказы бездумно и заниматься политическим заказами.

«Я думаю, что самое главное, чтобы не было бездумного скатывания в выполнение политических заказов, которые мы наблюдаем в последнее время со стороны представителей действующей власти, в том числе действующего президента. Чтобы этого не было, чтобы полиция действовала профессионально и боролась с преступниками, а не с политическими оппонентами, потому что вот это, наверное, самое плохое, что может быть, если начнут выполнять приказы бездумно», – подчеркнул Бойко.

Об отставке главы МВД Арсена Авакова стало известно во вторник, 13 июля. Президент Украины Владимир Зеленский предложил на освободившийся пост депутата Рады Дениса Монастырского. Голосование в парламенте за назначение состоится в пятницу, 16 июля.