Суд выбрал меру пресечения адвокату Маршани

Известный адвокат Тимур Маршани проведет под домашним арестом месяц и 17 дней, до 31 августа. Об этом сообщили в Кунцевском районном суде Москвы.

«Постановлением Кунцевского районного суда г. Москвы... в отношении Маршани Тимура Захаровича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 17 дней, то есть до 31 августа 2021 года», – говорится в сообщении.

Уточняется, что юриста обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По неподтвержденной информации, Маршани взял у жительницы Москвы 20 миллионов рублей за юридическую помощь в решении ситуации с долгами, однако услуг ей так и не оказал.