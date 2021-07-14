В Москве задержали адвоката Тимура Маршани

Адвокат Тимур Маршани задержан в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на данные Кунцевского районного суда Москвы сообщает «360».

Как сообщает издание, летом 2020 года Маршани пообещал москвичке помочь разобраться с делом о долгах и якобы затребовал за свои услуги 20 миллионов рублей. По неподтвержденной информации, клиентка заплатила юристу, однако ее вопрос так и не решился.

На сайте судов общей юрисдикции размещена карточка по делу об избрании Маршани меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание назначено на 17.00 14 июля.

Маршани известен громкими делами, связанными с ДТП и медициной. Он также часто участвовал в различных ток-шоу.