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В Москве задержали адвоката Тимура Маршани

Анна Касаткина
18:30 14.07.2021
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
В Москве задержали адвоката Тимура Маршани
© Фото: timur.marshani Facebook
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Адвокат Тимур Маршани задержан в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на данные Кунцевского районного суда Москвы сообщает «360».

Как сообщает издание, летом 2020 года Маршани пообещал москвичке помочь разобраться с делом о долгах и якобы затребовал за свои услуги 20 миллионов рублей. По неподтвержденной информации, клиентка заплатила юристу, однако ее вопрос так и не решился.

На сайте судов общей юрисдикции размещена карточка по делу об избрании Маршани меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание назначено на 17.00 14 июля.

Маршани известен громкими делами, связанными с ДТП и медициной. Он также часто участвовал в различных ток-шоу.

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