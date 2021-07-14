Эдвард Бил назвал свой приговор «суперадекватным»

Эдвард Бил не собирается обжаловать вынесенный ему приговор по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом он сообщил журналистам после заседания суда.

«Я думаю, нет. Куда еще обжаловать, итак все адекватно», - ответил блогер на соответствующий вопрос.

По словам Эдварда Била, он считает, что суд пошел ему навстречу.

«Я рад, что это не реальный срок. Ограничение свободы - это самое лояльное, наверное, что они (суд. - Прим. ред.) могли. Они навстречу пошли, последний шанс, наверное. Суперадекватное решение было со стороны судьи», - отметил он.

Блогер также рассказал, что после вступления решения в силу будут озвучены назначенные ему дополнительные ограничения, в числе которых, возможно, запрет на действия в Сети.

Ранее стало известно, что Эдварду Билу вынесли приговор за ДТП в центре Москвы, в котором тяжко пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова. Суд наказал блогера двумя годами ограничения свободы и лишением водительских прав на три года.