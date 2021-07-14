Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем

Сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к государственной границе страны.

Для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-27 дежурных по ПВО сил Южного военного округа.

Визитер был идентифицирован, как самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Истребитель сопроводил его над акваторией Черного моря, дождавшись разворота американского самолета в сторону от границы. После этого Су-27 благополучно вернулся на аэродром.

Полет российского истребителя выполнялся в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Государственная граница России нарушена не была.