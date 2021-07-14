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В Совбезе рассказали о целях учений Defender Europe-2021 у границ России

Андрей Аркадьев
16:22 14.07.2021
Отрабатывались масштабные переброски войск США в Европу, вопросы развертывания и применения крупных межвидовых группировок войск.
В Совбезе рассказали о целях учений Defender Europe-2021 у границ России
© Фото: army.mil
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В рамках учений Североатлантического альянса Defender Europe-2021, которые проводились у российских границ, военные учились преодолевать защитные зоны РФ в районе Черного и Балтийского морей. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов.

«Отрабатывались масштабные переброски войск США в Европу, вопросы развертывания и применения крупных межвидовых группировок войск. А также варианты преодоления российских зон ограничения доступа в Черноморском и Балтийском регионах», - приводит его слова «Российская газета».

В учениях Defender Europe-2021 приняли участие более 30 тысяч военнослужащих из 26 стран. На территории Эстонии, Румынии и Болгарии были проведены воздушно-десантные операции с участием нескольких тысяч военнослужащих. Из стран, не являющихся членами НАТО, к учениям привлекаются Босния и Герцеговина, Грузия, частично признанная республика Косово, Молдавия и Украина.

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