В Совбезе рассказали о целях учений Defender Europe-2021 у границ России

В рамках учений Североатлантического альянса Defender Europe-2021, которые проводились у российских границ, военные учились преодолевать защитные зоны РФ в районе Черного и Балтийского морей. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов.

«Отрабатывались масштабные переброски войск США в Европу, вопросы развертывания и применения крупных межвидовых группировок войск. А также варианты преодоления российских зон ограничения доступа в Черноморском и Балтийском регионах», - приводит его слова «Российская газета».

В учениях Defender Europe-2021 приняли участие более 30 тысяч военнослужащих из 26 стран. На территории Эстонии, Румынии и Болгарии были проведены воздушно-десантные операции с участием нескольких тысяч военнослужащих. Из стран, не являющихся членами НАТО, к учениям привлекаются Босния и Герцеговина, Грузия, частично признанная республика Косово, Молдавия и Украина.