Шойгу: Минбороны России внимательно следит за переброской войск НАТО

Сергей Шойгу заявил, что Минобороны России внимательно отслеживает переброску войск НАТО в район предстоящих учений. Он сказал это в Крыму, на совещании по итогам действий войск и сил ЮВО и ВДВ в ходе проверок.

«Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений «Defender Europe - 2021». В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов», - сказал министр.

Он добавил, что одна из основных группировок войск НАТО развертывается в Причерноморье - в частности, в греческих портах.

Ранее сообщалось, что Шойгу оценил действия военнослужащих России во время масштабных учений на крымском полигоне Опук. Министр заявил, что все поставленные задачи были выполнены.