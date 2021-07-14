Министр обороны России Сергей Шойгу посетил музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он сделал это в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа.

Шойгу возложил цветы к Мемориалу Славы и ознакомился с экспозицией музея. Министр выслушал пояснения от губернатора Ростовской области Василия Голубева. Один из элементов экспозиции музея - копии боевых знамен воинских частей, освобождавших от немцев Ростовскую область. Заметив это, Шойгу поручил заменить их оригиналами.

«Нужно поработать в запасниках музея Вооружённых сил, найти реальные знамена и передать реликвии в музейный комплекс "Самбекские высоты"», - подчеркнул Шойгу.

Губернатор поблагодарил главу Минобороны за помощь в создании музейного комплекса. Он отдельно отметил, что экспозиция использует информацию о родившихся в Ростовской области фронтовиках, взятую из базы музея «Дорога памяти» в Подмосковье. Эта помощь сделала возможной создание алгоритмов интеллектуального поиска, благодаря которому посетители мемориала смогут найти информацию о своих родственниках-ветеранах Великой Отечественной.

Музейный комплекс «Самбекские высоты» создан по инициативе ветеранских и общественных организаций и входит в состав военно-патриотического парка Ростовской области «Патриот». Его территория занимает почти 14 гектаров.