Доля современного вооружения в ЮВО превысит 70 процентов до конца года

Доля современных видов вооружения и техники в войсках ЮВО составит 71 процент до конца текущего года.

Об этом рассказал командующий войсками округа генерал Александр Дворников. Он сделал это в ходе доклада министру обороны России Сергею Шойгу, приехавшему в Южный военный округ с инспекционными целями.

Ранее, 20 апреля, на заседании коллегии Минобороны России Шойгу заявил, что боевые возможности войск ЮВО наращиваются именно из-за роли НАТО в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Закавказье.

«Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», - сказал тогда министр.

Шойгу отметил, что при подготовке органов военного управления ЮВО применяются новые системы управления, что привело к повышению качества практических мероприятий.