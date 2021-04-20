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Шойгу заявил, что наращивание сил ЮВО вызвано действиями НАТО в Закавказье и на Ближнем Востоке

Андрей Аркадьев
16:30 20.04.2021
В рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование еще одной мотострелковой дивизии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Боевые возможности войск Южного военного округа наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», - сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии министерства обороны РФ.

Также министр назвал сроки окончания испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».  По словам главы военного ведомства, испытания закончатся в текущем году.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая АО «ВПК "НПО машиностроения"», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

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