В Кремле заявили о политизации ситуации вокруг российский вакцин от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва сталкивается с политизацией, продвигая российские препараты от коронавируса за рубежом.

В свою очередь, ряд стран, напротив, обвиняют РФ в политизированном подходе, отметил Песков. По его словам, подобные выпады не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Несколькими днями ранее представитель МИД Франции Клеман Бон призвал страны ЕС не признавать российские и китайские вакцины. В Кремле на это ответили, что дискриминация вакцин и их производителей неприемлема в демократическом обществе.

Ранее в Кремле выразили уверенность в лоббистском характере запрета ЕС на российскую вакцину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главное в работе по признанию вакцин - готовность к диалогу.