Спортсменок из женской сборной РФ по регби изолировали в Японии из-за COVID-19 в команде
Спортсменок из российской сборной по регби-7 изолировали в Японии на два дня. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Алексей Грамотнев. Он уточнил, что у одного сотрудника команды обнаружился коронавирус. Речь идет о массажисте, который на данный момент госпитализирован, уточнил менеджер.
По словам Грамотнева, спортсменки смогут покинуть место изоляции через два дня, если у них не обнаружится коронавирусной инфекции.
«Ближайшие два дня вся команда будет проходить ежедневные тесты. Если они будут отрицательными, то команду выпустят», - указал генеральный менеджер.
Ранее японские СМИ узнали о случае инфицирования COVID-19 сотрудником российской команды, приехавшей на Олимпиаду в Токио. Сейчас россиянки находятся в городе Мунаката префектуры Фукуока.