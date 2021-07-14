Проверка частей и посещение «Самбекских высот»: как проходит поездка Шойгу в войска ЮВО

Министерская инспекция проходит в войсках Южного военного округа. Туда с проверкой прибыл глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу. В центре внимания министра - развитие социальной инфраструктуры гарнизонов, дислоцированных в ростовском регионе.

Возле нового военного городка 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии сейчас находится министр обороны РФ Сергей Шойгу и осматривает там объекты инфраструктуры. Городок абсолютно новый, там с нуля возведены три новые казармы, штаб, столовая.

Рабочая поездка началась с посещения мемориального комплекса «Самбекские высоты», где он осмотрел экспозицию, пообщался с юнармейцами и возложил цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Шойгу также пообещал губернатору Ростовской области посодействовать в том, чтобы передать знамена частей, которые освобождали Ростовскую область, музею «Самбекские высоты».

Кроме того, Шойгу проинспектирует, как выполняется оборонный заказ на заводе «Роствертол».