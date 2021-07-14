В Instagram появилась функция для безопасности аккаунта

В Instagram появилась новая функция, позволяющая пользователям защитить свои аккаунты. Об этом говорится в официальном сообщении социальной сети.

«Security Checkup предложит людям, чьи учетные записи могли быть взломаны, пройти несколько этапов, необходимых для защиты аккаунта», - сказано в сообщении компании.

Отмечается, что при помощи новой функции можно будет проверить, выполнял ли кто-нибудь вход в аккаунт, а также убедиться в правильности данных на странице.

Также в Instagram рекомендовали использовать для защиты данных двухфакторную аутентификацию, привязать к аккаунту номер телефона и почту.