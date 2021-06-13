После госпитализации у Эриксена увеличилось количество подписчиков в Instagram на 600 тысяч человек

У потерявшего сознание и госпитализированного с поля во время матча чемпионата Европы футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена увеличилось число подписчиков на 600 тысяч человек.

Менее чем за сутки увеличилось количество подписчиков в Instagram на 600 тысяч человек. Теперь его аудитория в общей сложности составляет 2,9 миллиона человек. Эриксон выложил фотографию подготовки к матчу с финнами, и болельщики написали более 130 тысяч комментариев с поддержкой и пожеланием здоровья.

Во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии атакующий полузащитник команды Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. Матч был приостановлен.