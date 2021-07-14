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Эксперт оценил миф об опасности жары для грибов

Олеся Степакова
12:53 14.07.2021
По словам специалиста, температура воздуха никак не влияет на состав грибов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Жаркая погода никак не влияет на состав грибов, так, лисички ни при каких условиях не могут быть ядовитыми. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал грибник, создатель научно-популярного YouTube-канала Дмитрий Тихомиров. Однако, по его словам, все грибы в той или иной степени накапливают вредные вещества, содержащиеся в почве.

«Все грибы накапливают, если вредные вещества есть в почве - цезий, другие тяжелые металлы. Конечно, грибы так устроены, что они все это в себя всасывают. Как говорят микологи, температура тут не при чем. Если они (грибы. - Прим. ред.) выросли в плохом месте, где, например, был могильник или рядом с заводом, или с трассой, тогда, конечно, любой гриб не стоит собирать, в Чернобыле особенно», - подчеркнул специалист.

Грибы стоит собирать в «хороших» местах, добавил Тихомиров. Поэтому температура воздуха никак не влияет ни на лисички, ни на какие-либо другие грибы, резюмировал он.

Ранее миколог, ведущий специалист факультета биологии МГУ Максим Дьяков рассказал, какие заблуждения о грибах до сих пор существуют среди населения

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