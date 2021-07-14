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Путин по телефону обсудил со спецпредставителем США Керри вопросы климата

Олеся Степакова
12:49 14.07.2021
В ходе беседы стороны констатировали общие интересы и близкие подходы России и США по климатической проблематике.
Путин по телефону обсудил со спецпредставителем США Керри вопросы климата
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин  поговорил по телефону со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы стороны констатировали общие интересы и близкие подходы России и США по климатической проблематике.

«Джон Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», - говорится в сообщении.

Также Путин и Керри обсудили перспективы двустороннего природоохранного взаимодействия в Арктике. Президент России в разговоре с Керри заявил, что РФ придает большое значение достижению целей Парижского соглашения по климату.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог по климатическим вопросам между Россией и США возможен и нужен.

Ранее, выступая на саммите по вопросам климата, президент РФ Владимир Путин заявил, Россия ответственно подходит к своим международным обязательствам в сфере климата. По словам главы государства, в РФ осуществляется задача по снижению эмиссии парниковых газов.

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