В Гидрометцентре определили сроки появления «европейских» зим в России

Через 30 лет зимы в России могут стать близкими к европейским показателям. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он уточнил, что глобальное потепление, по всей видимости, приведет к увеличению температурных показателей на три-пять градусов.

«Можно ожидать, что лет через 30 снимется эта проблема (энергетическая проблема при суровых зимах. - Прим. ред.)... Температура повысится на 3-5 градусов, мы приблизимся к западно-европейским зимам», - цитирует ТАСС Вильфанда.

Он добавил, что более теплые зимы в России не отменят сильных холодов, однако морозы станут редкими.

«Интенсивность похолоданий не уменьшится, и не нужно рассчитывать, что в Москве не будет 20-25 градусов мороза... Если похолодание, то оно будет серьезное. Редкое, но сильное», - пояснил метеоролог.

Он также отметил, что из-за глобального потепления за последнюю четверть века зимний период в российских регионах сократился минимум на семь дней, а летний, наоборот, увеличился на один-три дня.