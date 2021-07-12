Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о необратимых климатических изменениях на Земле. По его словам, средняя температура на планете поднимется примерно на пять градусов.

«Это не катастрофа. Нужно уже сейчас начинать адаптироваться к нему. Эти проблемы экономические, инженерные, управленческие», - сказал он в интервью «Российской газете».

Предотвратить глобальное потепление можно совместными усилиями правительств стран и мировых компаний. В первую очередь, отметил Вильфанд, нужно создавать экологически чистые производства, минимизировать вредные выбросы в атмосферу и переходить на «зеленую экономику».

Правда, и в этом случае температура тоже повысится, но всего на два градуса. По словам Вильфанда, заложенное в Парижском соглашении по климату повышение до 1,5 градуса в настоящее время почти невозможно.

«Тренд на потепление ощутим, а далее будет еще более явным. Наиболее заметно теплеют зимние месяцы. Но и летом тоже происходит повышение температурного режима», - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Он напомнил про июнь текущего года в Москве, который занял третье место в ранге самых теплых июней за всю историю метеорологических наблюдений.