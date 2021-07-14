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Россиян предупредили о коротком бархатном сезоне на курортах РФ

Олеся Степакова
11:53 14.07.2021
Море в этом году прогрелось не так интенсивно из-за циклона и осадков в начале лета.
Россиян предупредили о коротком бархатном сезоне на курортах РФ
© Фото: pixabay
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Бархатный сезон на курортах России в этом году будет на две недели короче, чем в 2020 году и продлится до начала октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прогрелись деятельные слои моря, и оно очень долго отдавало свое тепло. Фактически до 20 октября был бархатный сезон. В этом году будет обычный бархатный сезон - где-то до первой декады октября», - рассказал синоптик в интервью ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что рассчитывать на длительный бархатный сезон на российских курортах не приходится, так как море в этом году прогрелось не так интенсивно из-за циклона и осадков в начале лета. Сейчас температура моря на российских курортах в среднем составляет +24 градуса, резюмировал синоптик.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что на российских некоторых курортах Черноморского побережья температура воды достигла «фантастических» значений. Так, в Анапе и Геленджике море уже прогрелось до +27 градусов, в Туапсе - до +29 градусов.

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