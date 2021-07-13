СМИ раскрыли подробности массовой драки у метро «Кузьминки» в Москве

Стали известны подробности массовой драки на юго-востоке Москвы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ, некоторые участники потасовки у метро «Кузьминки» получили серьезные ранения, им потребовалась помощь медиков.

По предварительной информации, конфликт произошел между мигрантами накануне вечером. Как было отмечено, в общей сложности участниками драки стали приблизительно 180 человек.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили о конфликте между гражданами у станции метро. Тогда уточнялось, что несколько человек были задержаны и доставлены в отделения полиции.