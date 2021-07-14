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Еще пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Белоруссии

Иван Линдеманн
00:33 14.07.2021
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС приветствует данное решение.
Еще пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Белоруссии
© Фото: pixabay
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Пять стран, которые претендуют на вступление в Евросоюз, присоединились к санкциям против Белоруссии. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия и Норвегия присоединились к решению Евросоюза. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС», - сказал он.

Боррель добавил, что ЕС приветствует данное решение.

Напомним, что Евросоюз ввел санкции против республики из-за инцидента с самолетом Ryanair и из-за последовавших после выборов в республике митингов. Ограничения вступили в силу 25 июня.

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