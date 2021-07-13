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«Вздыбился асфальт»: очевидица рассказала о взрыве в гостинице в Геленджике

Олеся Степакова
09:57 13.07.2021
В результате происшествия два человека погибли и трое пострадали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: gelen.sluhi Instagram
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Жительница Геленджика Марина рассказала «Звезда» подробности взрыва в гостинице на улице Советской. По ее словам, это был очень сильный взрыв, после чего она увидела пламя.

«Был сильный взрыв, неожиданный сильный взрыв. Потом я вышла, посмотрела, увидела, что там пламя. Взрыв был такой силы, что вздыбился асфальт и одна машина перевернулась и загорелась напротив отеля», – добавила она.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые оцепили место взрыва, уточнила женщина.

Взрыв в частной гостинице в Геленджике произошел сегодня утром, 13 июля. В результате происшествия два человека погибли и трое пострадали. Предварительной причиной ЧП называют взрыв бытового газа.

В МЧС также уточнили, что на месте происшествия было обнаружено повреждение остекления и внутренних конструкций первого этажа пострадавшего здания. В данный момент проводится разбор завалов. Всего в ликвидации последствий происшествия участвует сорок человек и 14 единиц техники.

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