«Вздыбился асфальт»: очевидица рассказала о взрыве в гостинице в Геленджике

Жительница Геленджика Марина рассказала «Звезда» подробности взрыва в гостинице на улице Советской. По ее словам, это был очень сильный взрыв, после чего она увидела пламя.

«Был сильный взрыв, неожиданный сильный взрыв. Потом я вышла, посмотрела, увидела, что там пламя. Взрыв был такой силы, что вздыбился асфальт и одна машина перевернулась и загорелась напротив отеля», – добавила она.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые оцепили место взрыва, уточнила женщина.

Взрыв в частной гостинице в Геленджике произошел сегодня утром, 13 июля. В результате происшествия два человека погибли и трое пострадали. Предварительной причиной ЧП называют взрыв бытового газа.

В МЧС также уточнили, что на месте происшествия было обнаружено повреждение остекления и внутренних конструкций первого этажа пострадавшего здания. В данный момент проводится разбор завалов. Всего в ликвидации последствий происшествия участвует сорок человек и 14 единиц техники.